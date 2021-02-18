هكذا طرح المبعوث الدولي غريفيث على مجلس الأمن الليلة ملف الهجوم على مارب

الخميس 18 فبراير-شباط 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب

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دعا المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، الخميس، الحوثيين إلى وقف الهجوم على محافظة مأرب بشكل فوري.

وقال "غريفيث" في إحاطة لمجلس الأمن الدولي عبر تقنية الفيديو من عمان، إن "الهجوم على مأرب يهدد عملية السلام ويعرض النازحين لمزيد من المخاطر"، في إشارة للهجوم الذي تشنه مليشيات الحوثي على المحافظة منذ أكثر من 12 يوما.

وأضاف، أن الدعم الدولي لحل النزاع في اليمن ضروري وهام جدا وعلى الأطراف المعنية تحديد أهدافهم من المفاوضات، مشيرا إلى أن حل النزاع يتطلب إرادة سياسية في ظل توفر الدعم الأممي.

وتابع: لاغتنام فرصة العملية السياسية على الأطراف اليمنية وقف إطلاق النار بشكل شامل وبدء تدابير إنسانية.

وقال غريفيث، إن "الوضع العسكري باليمن هو الأكثر توترا منذ توليت منصبي مع حدوث انتهاكات مروعة للقانون الإنساني الدولي".

ولفت إلى أن تحقيق تطلعات اليمنيين يكون من خلال عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية تحت رعاية أممية وبدعم دولي.