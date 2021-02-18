هل هناك علاقة بين الطعام المحروق والاصابة بمرض السرطان

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أوضح طبيب الباطنية والجهاز الهضمي بمدينة الملك عبد العزيز الطبية بالرياض الدكتور عبدالله الذيابي، حقيقة تسبب تناول الطعام المحروق بمرض السرطان.
وقال الطبيب : لا تتوفر دراسات علمية الى الآن تؤكد إرتباط الطعام المحترق بالسرطان.
السرطان؟".