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هل هناك علاقة بين الطعام المحروق والاصابة بمرض السرطان

الخميس 18 فبراير-شباط 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
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أوضح طبيب الباطنية والجهاز الهضمي بمدينة الملك عبد العزيز الطبية بالرياض الدكتور عبدالله الذيابي، حقيقة تسبب تناول الطعام المحروق بمرض السرطان.

وقال الطبيب : لا تتوفر دراسات علمية الى الآن تؤكد إرتباط الطعام المحترق بالسرطان.

السرطان؟".

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