”الأحمر“ يكشف عن اتفاق ”اماراتي ـ إيراني“ بشأن اليمن ويؤكد ان ”الشرعية“ مُنعت من امتلاك ”قوة ردع“ لمليشيا الحوثي

الخميس 18 فبراير-شباط 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قال عضو البرلمان اليمني الشيخ حميد الأحمر، الخميس 18 فبراير/شباط، إن "إيران والإمارات تتفقان على تقسيم اليمن لتسهيل بسط نفوذهما عبر أدواتهما المحلية"، في إشارة لمليشيات الحوثي في شمال البلاد ومليشيات الانتقالي في جنوبها.



وأضاف في مقابلة مع "الجزيرة نت": إن "إيران تسعى لتقسيم اليمن حتى يكون هناك كيان يتبعها، كما أن الإمارات لا تمانع في تقسيم اليمن حتى يكون هناك جزء من اليمن تحت قيادتها عبر أدوات تعتقد أنها قادرة على صناعتها وإدارتها حتى تمكنها من أن تسيطر على موانئ وجزر".



وأكد الأحمر أن الحل يكمن في ما ذهب إليه الحوار الوطني من خلال وجود كيان وحدوي فيه نوع من الإدارة الذاتية للمناطق (اليمن الاتحادي بنظام فيدرالي).



ونفى النائب اليمني، خروج القوات الإماراتية من اليمن، مؤكداً تواجدهافي عدة مناطق باليمن واستمرار دعمها لمليشيات الانتقالي ومكونات سياسية أخرى دون ذكر أسماءها.



وأوضح الأحمر أن الإمارات سعت عبر سفيرها في موسكو لتنسيق زيارة بعض القيادات الجنوبية لروسيا وعقد لقاءات لهم مع شركة فاغنر.



وبشأن دعوات إنهاء الحرب والدخول في عملية سياسية؛ يرى الأحمر أن الحل السياسي مع مليشيا الحوثي "صعب".

وأستبعد أن تكون الجماعة جادة وقادرة على الدخول في عملية سياسية سلمية، إلا أن تكون أمامها قوّة رادعة ممثّلة في الشرعية، ولكن الشرعية، مُنعت من امتلاك هذه القوة، حد تعبيره.