مستجدات معارك مأرب.. بشائر النصر تُزف من ”المخدرة“ وانتكاسة حوثية جديدة في ”المشجح“

الخميس 18 فبراير-شباط 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلن الجيش الوطني، الخميس 18 فبراير/شباط، دحر مليشيا الحوثي الإرهابية من عدة مواقع في جبهة "المخدرة" وكسر هجوم في جبهة "المشجح" غربي محافظة مأرب (شمالي شرق اليمن).



وبحسب بيان للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، فان "قوات الجيش مسنودة برجال المقاومة الشعبية، دحرت المليشيا الحوثية من عدّة مواقع في جبهة المخدرة، خلال معارك حاسمة أسفرت عن خسائر بشرية ومادية في صفوف المليشيا".



وذكر، أن مدفعية الجيش الوطني دمّر ت ثلاثة أطقم تحمل تعزيزات كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة المخدرة ومصرع جميع من كانوا على متنها.



وذكر أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية دمرت منصة إطلاق صواريخ باليستية تابعة للمليشيا، إلى جانب أربعة صواريخ باليستية (في ذات المنطقة) كانت المليشيا الحوثية تعدها لقصف الأحياء والتجمعات السكنية في مارب.



وفي جبهة المشجح، قال المركز، إن "قوات الجيش كسرت هجوما للمليشيات الحوثية، بعد معارك أسفر عن مصرع غالبية العناصر المهاجمة فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار تحت ضربات الأبطال".



وأضاف، أن مقاتلات التحالف دمرت تعزيزات حوثية كانت في طريقها إلى المشجح، كما دمّرت منصة إطلاق صواريخ كاتيوشا تابعة للمليشيا الإرهابية في "هيلان" كانت تستخدمها لقصف مواقع الجيش ومخيمات النازحين.



وللأسبوع الثاني على التوالي تخوض قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة معارك عنيفة في عدة جبهات محيطة بمحافظة مأرب، تكبدت خلالها المليشيات الإرهابية خسائر بشرية ومادية كبيرة.