بالفيديو.. شاهد اشتباك وشد شعر وتشابك بالأيدي بين فنانتين خليجيتين

الخميس 18 فبراير-شباط 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أظهر مقطع فيديو متداول للفنانتين ملاك وأبرار الكويتية وهما يقومان بحركات أثارت جدل وتساؤلات المتابعين لهما.

ووثق المقطع المتداول على منصات التواصل الاجتماعي شد شعر وتشابك خفيف بالأيدي بين الفنانتين بحضور عدد من الأشخاص.

وتساءل متداولوا المقطع عن السبب وراء سلوكهما، فيما رجح البعض أنها ليست مشاجرة وإنما نوعا من المزاح.