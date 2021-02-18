السعودية تبدأ بتنفيذ خطة عالمية تعد الاقوى والأخطر في مسارها السياسي والاقتصادي والامارات أول المنزعجين وضاحي يصرخ

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علق ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي، على إعلان السعودية عزمها إيقاف التعاقد مع الشركات الأجنبية التي لها مقرات إقليمية خارج المملكة بحلول 2024.
وقال خلفان في سلسلة تغريدة على موقع "تويتر"، إن القرار سيضر بدول خليجية، وإن مسار دبي التجاري ليس محدودا بالمنطقة الخليجية.
وفيما أكد مراقبون أن القرار السعودي يستهدف الإمارات ودبي أساسا، أشار خلفان إلى أن "قرار إلزام الشركات العالمية فتح مكاتب لها في المملكة أو مقاطعتها قد يضر بدول خليجية أخرى أضعف اقتصاديا بكثير من الإمارات".
وأوضح خلفان أن: "دبي لم تعد موقعا إقليميا على خارطة التجارة ولكنها موقعا دوليا، 75% من واردات دبي يعاد تصديرها إلى دول العالم، وإعادة التصدير تحتاج إلى سلسلة إجراءات هيأت دبي لها وذللت كل الصعاب".
وأضاف: "ما أردت إيضاحه هو القول بأن ما ستتخذه المملكة من إلزام الشركات المتعاملة معها في مشاريع حكومية سيضر بدبي كما يدعي البعض أقول لكم هذا لن يكون لأن مسار دبي التجاري ليس محدودا بالمنطقة الخليجية التي تعتبر أصغر أسواقه.. ولكن حركة تجارتها عالمية".