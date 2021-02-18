مصير جثة صدام حسين وثروة عائلته.. رغد تواصل كشف الأسرار وتفصح عن فحوى رسائل والدها اثناء محاكمته وماذا كان يطلب منها ملازم «السيد» وتحذيرات من خطر محدق على هادي تحريك سائر الجبهات.. دعوة عاجلة للنفير العام وبيان هام حول مأرب يتضمن 7 نقاط صنعاء تشكو نقصاً حاداً في الدم مجلس الأمن يجتمع للوقوف على تطورات مهمة في اليمن وترقب لبيان بشأن الحوثيين ومأرب معلومات وتقارير غير متوقعة ...4 أطعمة بسيطة ومتوفرة تغنيك عن مستشفى السرطان رغد تفجر مفاجئة من العيار الثقيل وتكشف أسرار تذاع لأول مرة عن غزو صدام حسين للكويت تقاريرإعلامية مهمة وقوية تكشف تورط الأمم المتحدة في تهريب قيادات للمليشيات الحوثية تفاصيل تنديد وإجماع عربي من تصعيد المليشيات الحوثية في مأرب وتحذيرات من انهيار ،90 مخيماً للنازحين ودعوة لمجلس الأمن الدولي بتدخل عاجل عبداللطيف الزياني يكشف تفاصيل تأخير رد قطر على دعوة البحرين لعقد مباحثات ثنائية
تخوض الحلقة الرابعة من سلسلة اللقاءات الحصرية مع رغد صدام حسين في ذكرياتها مع محاكمة والدها ثم إعدامه.
وتكشف في الحلقة التي ستبث مساء اليوم الخميس، على شاشة العربية، عن فحوى الرسائل التي كانت تتلقاها من والدها أثناء المحاكمة، وماذا كان يطلب منها من طلبات، فضلا عن دورها في تشكيل فريق من المحامين للدفاع عن الرئيس العراقي الراحل.
ولا تخلو الحلقة ايضا من جانب إنساني يتمثل في رد فعلها على اعدام والدها وكيف كان شعورها.
كما ستتحدث رغد عن مصير جثة صدام وتكشف حقيقة نقله إلى مكان آخر.
وستتحدث ايضا عن ممتلكات العائلة والأسلحة الذهبية التي كانت تمتلكها ومصير ثروة العائلة.