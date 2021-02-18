مصير جثة صدام حسين وثروة عائلته.. رغد تواصل كشف الأسرار وتفصح عن فحوى رسائل والدها اثناء محاكمته وماذا كان يطلب منها

الخميس 18 فبراير-شباط 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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تخوض الحلقة الرابعة من سلسلة اللقاءات الحصرية مع رغد صدام حسين في ذكرياتها مع محاكمة والدها ثم إعدامه.

وتكشف في الحلقة التي ستبث مساء اليوم الخميس، على شاشة العربية، عن فحوى الرسائل التي كانت تتلقاها من والدها أثناء المحاكمة، وماذا كان يطلب منها من طلبات، فضلا عن دورها في تشكيل فريق من المحامين للدفاع عن الرئيس العراقي الراحل.

ولا تخلو الحلقة ايضا من جانب إنساني يتمثل في رد فعلها على اعدام والدها وكيف كان شعورها.

كما ستتحدث رغد عن مصير جثة صدام وتكشف حقيقة نقله إلى مكان آخر.

وستتحدث ايضا عن ممتلكات العائلة والأسلحة الذهبية التي كانت تمتلكها ومصير ثروة العائلة.