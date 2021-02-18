صنعاء تشكو نقصاً حاداً في الدم

الخميس 18 فبراير-شباط 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-صنعاء

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أفاد مسؤول صحي إن بنوك الدم في مستشفيات العاصمة اليمنية صنعاء تواجه صعوبة في توفير ما يكفي من الدم للمحتاجين مع زيادة الطلب بسرعة.

وقال عدنان الحكيمي، المدير الفني للمركز الوطني لنقل الدم والبحوث في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، إن المستشفيات في العاصمة شهدت طلبًا متزايدًا على الدم حيث أدت الحرب والأزمة الاقتصادية إلى ظهور المزيد من المرضى- حسب ما نقلت وكالة (شينخوا) الصينية.

واضاف الحكيمي: نواجه نقصاً حاداً في الدم، مما يضطرنا إلى إطلاق حملة للتبرع بالدم.

ودعا بنك الدم السكان إلى التبرع.

وقال في بيان إن عدد سكان صنعاء زاد بشكل كبير لأن عشرات الآلاف من النازحين وصلوا مؤخراً إلى المدينة بسبب الحرب في المحافظات الأخرى.

وتزدحم مستشفيات صنعاء بالمرضى وبجرحى الحوثيين الذين يأتون بهم من الجبهات.