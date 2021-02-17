تفاصيل عملية ناجحة للجيش استهدفت الحوثيين في 4 مناطق بـ «مأرب»

الأربعاء 17 فبراير-شباط 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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قُتل وجُرح، اليوم الأربعاء، عدد من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة، بنيران أبطال الجيش، والمقاومة الشعبية، في الأطراف الشمالية الغربية لمحافظة مأرب.

ونفذ أبطال الجيش، عملية التفاف ناجحة، على مجاميع تابعة للمليشيا الحوثية، في مناطق "سائلة الجميدر"، "وسائلة نبعة" بمحزام ماس

وأسفرت العملية عن تحرير مواقع مهمة، في المنطقتين، علاوة على تكبيد المليشيا قتلى وجرحى في صفوفها بينهم قيادات ميدانية.

بالتزامن استهدفت مدفعية الجيش، غرفة عمليات تابعة للمليشيا الحوثية، في منطقة "آل دومان"، ومخزن أسلحة في محزام ماس، مما أدى إلى تدميرهما بشكل كلي، ومصرع جميع العناصر فيهما.

إلى ذلك دمرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، اليوم، تعزيزات تابعة للمليشيا الحوثية، في الطريق الرابط بين محافظتي مأرب وصنعاء.

كما استهدفت الغارات الجوية، تجمعا للمليشيا الحوثية، قرب مفرق الجوف حسب ما ذكر موقع الجيش سبتمبر نت