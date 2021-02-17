صعود جديد للدولار والسعودي على حساب الريال اليمني.. تعرف على سعر الصرف الآن

تقرير بتفاصيل عاشر أيام الهجوم الحوثي على مأرب.. انقلاب الوضع في ”مدغل“ ومحرقة في ”المشجح“ و”هيلان“ ومشاركة غير مسبوقة لـ”صقور التحالف“ والجيش يعلن ”الانكسار النهائي“ (7118)