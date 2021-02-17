صعود جديد للدولار والسعودي على حساب الريال اليمني.. تعرف على سعر الصرف الآن

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أسعار صرف الدولار والريال السعودي مقابل الريال اليمني وفق آخر تحديث رصده مأرب برس لتداولات سوق العملة مساء اليوم الاربعاء..
-في صنعاء
شراء الدولار 595
بيع الدولار 598
شراء السعودي 157.50
بيع السعودي 157.90
-في عدن
شراء الدولار 875
بيع الدولار 880
شراء السعودي 230
بيع السعودي 231