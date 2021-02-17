آخر الاخبار

صعود جديد للدولار والسعودي على حساب الريال اليمني.. تعرف على سعر الصرف الآن ابنة صدام حسين تكشف تفاصيل هروبها من العراق وموقفها من غزو والدها للكويت هي الثانية خلال ساعات.. الدفاعات السعودية تعترض مفخخة في الأجواء اليمنية الحوثي قلق على حقوق الإنسان في أمريكا ويتحدث عن إعتقال طلاب يمنيين.. وناشطون يردون أول دولة تصدر جواز سفر كورونا مستجدات مأرب.. الجيش الوطني في جبهة الكسارة يعلن السيطرة الكاملة واستعادة مواقع مهمة تطورات غير مسبوقة وخطيرة في ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحد يعلن عن زيارة مفاجئة للقاء السراج حسن يوسف يخرج عن صمتة ويكشف سبب غيابه عن التمثيل 7 أعراض فيك تشير إلى أن الكبد في خطر تغير مفاجئ في سير المعارك في مأرب والأمم المتحدة تشعر بالقلق وتدعو لوقف الحرب فوراً

صعود جديد للدولار والسعودي على حساب الريال اليمني.. تعرف على سعر الصرف الآن

الأربعاء 17 فبراير-شباط 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات
عدد القراءات 441

أسعار صرف الدولار والريال السعودي مقابل الريال اليمني وفق آخر تحديث رصده مأرب برس لتداولات سوق العملة مساء اليوم الاربعاء..

-في صنعاء 

 شراء الدولار 595

بيع الدولار 598

شراء السعودي 157.50

بيع السعودي 157.90

 -في عدن

 شراء الدولار 875

بيع الدولار 880

شراء السعودي 230

بيع السعودي 231

إقراء أيضاً
هي الثانية خلال ساعات.. الدفاعات السعودية تعترض مفخخة في الأجواء اليمنية
الحوثي قلق على حقوق الإنسان في أمريكا ويتحدث عن إعتقال طلاب يمنيين.. وناشطون يردو
مستجدات مأرب.. الجيش الوطني في جبهة الكسارة يعلن السيطرة الكاملة واستعادة مواقع
تغير مفاجئ في سير المعارك في مأرب والأمم المتحدة تشعر بالقلق وتدعو لوقف الحرب فو
التحالف يعلن عن تدمير مسيرة للمليشيات الحو ثية في سماء خميس مشيط وإدنات أممية
الجيش الوطني يعلن عن صيد ثمين وكمين محكم للمليشيات الحوثية واستعادة مواقع جديدة
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2021 مأرب برس