هي الثانية خلال ساعات.. الدفاعات السعودية تعترض مفخخة في الأجواء اليمنية

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اعترضت الدفاعات السعودية طائرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه المملكة.
وقال التحالف، أن اعتراض الطائرة المفخخة جرى في الأجواء اليمنية قبل دخولها السعودية.
وأضاف أن محاولات الميليشيات للاعتداء على المدنيين تمثل "جريمة حرب" ، وأنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.
وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن، ليل الثلاثاء- الأربعاء، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه خميس مشيط، جنوب السعودية.
وأكد التحالف "استمرار محاولات الميليشيا الإرهابية والعدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".
وكثفت ميليشيات الحوثي مؤخراً من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق إنها مجمّعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن.
كما أشارت إلى أن مواصفاتها مطابقة للطائرات المسيرة التي تصنعها "شركة إيران لصناعة الطائرات".