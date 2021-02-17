الحوثي قلق على حقوق الإنسان في أمريكا ويتحدث عن إعتقال طلاب يمنيين أول دولة تصدر جواز سفر كورونا مستجدات مأرب.. الجيش الوطني في جبهة الكسارة يعلن السيطرة الكاملة واستعادة مواقع مهمة تطورات غير مسبوقة وخطيرة في ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحد يعلن عن زيارة مفاجئة للقاء السراج حسن يوسف يخرج عن صمتة ويكشف سبب غيابه عن التمثيل 7 أعراض فيك تشير إلى أن الكبد في خطر تغير مفاجئ في سير المعارك في مأرب والأمم المتحدة تشعر بالقلق وتدعو لوقف الحرب فوراً التحالف يعلن عن تدمير مسيرة للمليشيات الحو ثية في سماء خميس مشيط وإدنات أممية الملك سلمان يتلقى رسالة خطية فورية وعاجلة من أمير الكويت الجيش الوطني يعلن عن صيد ثمين وكمين محكم للمليشيات الحوثية واستعادة مواقع جديدة غرب مأرب
قال قيادي حوثي بارز أن السلطات الأمريكية القت القبض على طلاب يمنيين، معبرا عن قلقه على حقوق الإنسان هناك.
وكتب محمد على الحوثي على تويتر امس: نشعر بقلق على حقوق الإنسان في امريكا،ازاء إلقاء القبض على طلاب يمنيين بتهمة الانتماء لانصار الله ،وعدم الإفراج عنهم لمواصلة دراساتهم الجامعية ،حتى الان،دون مزيد من التفاصيل.
وسخر متابعون من حديث الحوثي على حقوق الانسان في امريكا في ظل انتهاكات ترتكبها جماعته في اليمن،بحسب ما رصده مأرب برس من تعليقات لمغردين.
كما رد آخرون على تغريدة الحوثي بنشر التصريحات الأمريكية الأخيرة التي تحدثت عن قنوات تواصل خلفية بين واشنطن والحوثيين.
وفيما يخص اعتقال طلاب يمنيين في امريكا حد قول الحوثي، لم يتسنى لنا التأكد من صحة ذلك، كما لم يصدر تعليق من الحكومة الشرعية او الادارة الامريكية.