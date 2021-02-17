الحوثي قلق على حقوق الإنسان في أمريكا ويتحدث عن إعتقال طلاب يمنيين

الأربعاء 17 فبراير-شباط 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-خاص

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قال قيادي حوثي بارز أن السلطات الأمريكية القت القبض على طلاب يمنيين، معبرا عن قلقه على حقوق الإنسان هناك.

وكتب محمد على الحوثي على تويتر امس: نشعر بقلق على حقوق الإنسان في امريكا،ازاء إلقاء القبض على طلاب يمنيين بتهمة الانتماء لانصار الله ،وعدم الإفراج عنهم لمواصلة دراساتهم الجامعية ،حتى الان،دون مزيد من التفاصيل.

وسخر متابعون من حديث الحوثي على حقوق الانسان في امريكا في ظل انتهاكات ترتكبها جماعته في اليمن،بحسب ما رصده مأرب برس من تعليقات لمغردين.

كما رد آخرون على تغريدة الحوثي بنشر التصريحات الأمريكية الأخيرة التي تحدثت عن قنوات تواصل خلفية بين واشنطن والحوثيين.

وفيما يخص اعتقال طلاب يمنيين في امريكا حد قول الحوثي، لم يتسنى لنا التأكد من صحة ذلك، كما لم يصدر تعليق من الحكومة الشرعية او الادارة الامريكية.