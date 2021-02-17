تطورات غير مسبوقة وخطيرة في ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحد يعلن عن زيارة مفاجئة للقاء السراج

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قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الأربعاء، إن رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المعين مؤخرا التقى فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها من الأمم المتحدة، في طرابلس، وسط تقارير عن خطط السراج المزعومة لترك منصبه.
وظهرت تقارير إعلامية الأحد، زعمت أن السراج غادر ليبيا إلى جهة مجهولة وإلى أجل غير مسمى، وعهد بواجباته إلى نائبه أحمد معيتيق.
وزعمت بعض المنافذ الإخبارية، نقلا عن مصادر، أن السراج لن يعود إلى طرابلس، وأنه سيقوم بنقل الصلاحيات إلى حكومة جديدة.
لكن المستشار الإعلامي للسراج حسن الهوني، نفى الشائعات ووصفها بأنها "خاطئة تماما" في تعليقه لـ"سبوتنيك".
التقى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيس، اليوم، رئيس مجلس الرئاسة السيد فايز السراج في طرابلس، حيث هنأه الأخير على تعيينه، وقدم له الدعم في مهمته الجديدة.
وأكد كوبيس دعمه الكامل لانتقال سلس للسلطة، وهنأ السراج على التقدم المحرز حتى الآن في الحوار الثلاثي، بما في ذلك اتفاق وقف إطلاق النار والنتيجة الناجحة لمنتدى الحوار السياسي الليبي، بالإضافة إلى الاتفاق الأخير بشأن الميزانية الموحدة، وكلاهما اتفقا على الحاجة إلى الامتثال الكامل لموعد الانتخابات المتفق عليه، 24 ديسمبر 2021، وفقا لما كتبت البعثة على "تويتر