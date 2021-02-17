حسن يوسف يخرج عن صمتة ويكشف سبب غيابه عن التمثيل 7 أعراض فيك تشير إلى أن الكبد في خطر تغير مفاجئ في سير المعارك في مأرب والأمم المتحدة تشعر بالقلق وتدعو لوقف الحرب فوراً التحالف يعلن عن تدمير مسيرة للمليشيات الحو ثية في سماء خميس مشيط وإدنات أممية الملك سلمان يتلقى رسالة خطية فورية وعاجلة من أمير الكويت الجيش الوطني يعلن عن صيد ثمين وكمين محكم للمليشيات الحوثية واستعادة مواقع جديدة غرب مأرب تشمل آلاف البنادق والمدافع الرشاشة..البحرية الأميركية تضبط شحنة أسلحة ضخمة..هل كانت في طريقها إلى اليمن؟ بعد اصطحابها لالتقاط سيلفي... زوج يلقي بزوجته من أعلى الجبل الصين قد تستخدم "الخيار النووي" ضد صناعة الدفاع الأمريكية قبل مباراة بورتو... رونالدو يبعث برسالة مهمة لزملائه في يوفنتوس
حذّرت وزارة الصحة السعودية من 7 أعراض تشير إلى أن الكبد في خطر، ويجب استشارة الطبيب.
وعبر حسابها على «تويتر» بثت «صحة جدة» «إنفوجراف» لوزارة الصحة؛ حدّدت خلاله أعراض التليف الكبدي،
وهي «فقدان الشهية،
إرهاق، حكة في الجلد،
نزف الجهاز الهضمي،
ظهور كدمات تحت الجلد،
انتفاخ البطن نتيجة تجمع السوائل ويعرف باستسقاء البطن،
إضافة إلى اصفرار الجلد والعينين.