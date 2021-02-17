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7 أعراض فيك تشير إلى أن الكبد في خطر

الأربعاء 17 فبراير-شباط 2021 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
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 حذّرت وزارة الصحة السعودية من 7 أعراض تشير إلى أن الكبد في خطر، ويجب استشارة الطبيب.

وعبر حسابها على «تويتر» بثت «صحة جدة» «إنفوجراف» لوزارة الصحة؛ حدّدت خلاله أعراض التليف الكبدي،

وهي «فقدان الشهية،

إرهاق، حكة في الجلد،

نزف الجهاز الهضمي،

ظهور كدمات تحت الجلد،

انتفاخ البطن نتيجة تجمع السوائل ويعرف باستسقاء البطن،

إضافة إلى اصفرار الجلد والعينين.

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