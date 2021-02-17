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الملك سلمان يتلقى رسالة خطية فورية وعاجلة من أمير الكويت

الأربعاء 17 فبراير-شباط 2021 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
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 تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، رسالة خطية من أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وتتعلق الرسالة بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة.

كان الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، تسلم الرسالة خلال استقباله اليوم (الثلاثاء)، نظيره الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر محمد الصباح، الذي وصل إلى الرياض في زيارة رسمية.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون وتوسعة آفاقه في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك

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