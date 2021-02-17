الجيش الوطني يعلن عن صيد ثمين وكمين محكم للمليشيات الحوثية واستعادة مواقع جديدة غرب مأرب

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أعلن الجيش الوطني التابع للحكومة الشرعية، امس الأربعاء، استعادة مواقع من سيطرة المليشيات الحوثية"، خلال المعارك المستمرة للأسبوع الثاني في محافظة مأرب .
وقالت مصادر عسكرية"، إن "قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية استكملت السيطرة على مواقع منطقة ملبودة في جبهة الكسارة شمال غربي مأرب، إثر معارك ضارية مع مليشيات الحوثيين وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الجماعة".
وأشارت إلى "نصب كمين محكم للحوثيين في جبهة مدغل (شمال غربي مأرب)، أسفر عن مقتل أكثر من 20 عنصرا منهم"، مؤكدة إحراق وإعطاب آليات ومعدات قتالية للحوثيين، ومقتل من عليها".
ويأتي التقدم الجديد للجيش الوطني غداة إعلانه السيطرة على مواقع مهمة في منطقة الكسارة شمالي مأرب، خلال هجوم أوقع قتلى وجرحى في صفوف جماعة الحوثيين، بينهم قيادي ميداني بارز، وفق وزارة الدفاع .
سبق ذلك بساعات تقدم آخر للجيش الوطني، إذ استعادت قواته مواقع من قبضة مليشيات الحوثيين غربي قرية الزور في مديرية صرواح غربي مأرب