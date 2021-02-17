تشمل آلاف البنادق والمدافع الرشاشة..البحرية الأميركية تضبط شحنة أسلحة ضخمة..هل كانت في طريقها إلى اليمن؟ بعد اصطحابها لالتقاط سيلفي... زوج يلقي بزوجته من أعلى الجبل الصين قد تستخدم "الخيار النووي" ضد صناعة الدفاع الأمريكية قبل مباراة بورتو... رونالدو يبعث برسالة مهمة لزملائه في يوفنتوس واشنطن تفضح مسيرة الموت الحوثية وتكشف عن وجه خفي يُستخدم في التواصل مع المليشيات لماذا أغلقت الامارات مطعم الشيف التركي بوراك في دبي؟ تقرير بتفاصيل عاشر أيام الهجوم الحوثي على مأرب.. انقلاب الوضع في ”مدغل“ ومحرقة في ”المشجح“ و”هيلان“ ومشاركة غير مسبوقة لـ”صقور التحالف“ والجيش يعلن ”الانكسار النهائي“ الحوثيون يردون على دعوة ”واشنطن“ لهم بوقف الهجوم على مأرب: ”مستعدون“ ابنة حاكم دبي الشيخة لطيفة تقلب الامارات رأسا على عقب وتثير العالم عبر مقطع فيديو مسرب عاجل: ”واشنطن“ تعلن رسمياً رفع الحوثيين من قوائم الأرهاب وتؤكد ان الجماعة ”غير ملتزمة بالسلام“
أعلنت البحرية الأميركية الثلاثاء أنها ضبطت كمية كبيرة من الأسلحة لدى تهريبها عبر سفينتين صغيرتين قبالة سواحل الصومال، وسط الحرب الدائرة في اليمن التي أشعلتها المليشيات الحوثية.
وقالت البحرية إن من بين الأسلحة التي ضبطتها مدمرة الصواريخ الموجهة "وينستون إس. تشرشل" في المحيط الهندي الأسبوع الماضي، آلاف البنادق من طراز "كلاشينكوف"، والمدافع الرشاشة الخفيفة، وبنادق القنص الثقيلة، وقاذفات القنابل الصاروخية، وغيرها.
ولم يحدد الأسطول البحري الأميركي الخامس المتمركز في البحرين، في بيانه، مصدر الأسلحة المهربة ولم يكشف عن وجهتها.
لكن مسؤولاً دفاعياً أميركياً تحدث مع وكالة "أسوشيتد برس" شرط عدم الكشف عن هويته، قال إن هناك "بعض المؤشرات" على أن الأسلحة كانت متجهة إلى اليمن عبر خليج عدن.
وأضاف المسؤول أن السلطات الأميركية تواصل التحقيق.
وأظهر مقطع مصور قصير نشرته البحرية بحارة أميركيين وهم يتفقدون واحدة من السفينتين الشراعيتين اللتين تم اعتراضها، بينما كانت مروحيات تحلق في سماء المنطقة.
وأظهرت صور للبضائع المهربة، وهي عينة من كمية أكبر بكثير من الأسلحة، صفوفاً مما بدا أنها بنادق "كلاشينكوف" جديدة ملفوفة بالبلاستيك، وأكواماً من قاذفات القنابل الصاروخية.