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ذكرت تقارير إعلامية، نقلا عن مصادر صينية، أن بكين تدرس إمكانية فرض قيود على تصدير المعادن النادرة إلى صناعة الدفاع الأمريكية، ما قد يؤثر على صناعة الأسلحة في الولايات المتحدة.
وقالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" نقلا عن مصادر، إن مسؤولي الحكومة الصينية تواصلوا مع المديرين التنفيذيين في قطاع صناعة المعادن النادرة لفهم الضرر الذي قد تتأثر به الشركات في الولايات المتحدة وأوروبا إذا فرضت الصين قيودا على هذه الصادرات.
ووفقا لأحد المسؤولين الصينيين فإن "الحكومة الصينية تريد معرفة ما إذا كانت الولايات المتحدة قد تواجه مشكلة في صنع طائرات مقاتلة من طراز F-35 إذا فرضت الصين حظرا على التصدير".
ونقلت الصحيفة عن مصادر، أن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، اقترحت في يناير الماضي خطة للحد من إنتاج وتصدير 17 من معادن الأرض النادرة في الصين.
والمعادن النادرة، هي مجموعة من 17 عنصرا، تستخدم بشكل واسع في مختلف الصناعات من الإلكترونيات إلى المعدات العسكرية.