قبل مباراة بورتو... رونالدو يبعث برسالة مهمة لزملائه في يوفنتوس

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بعث نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، اليوم الثلاثاء، برسالة تحفيز إلى زملائه في فريق يوفنتوس الإيطالي.
وقال رونالدو في رسالة نشرها، عبر حسابه في موقع إنستغرام: "هذه المرحلة الأهم في دوري الأبطال، مرحلة خروج المغلوب، المنافسة الحقيقية تبدأ من هنا".
وأضاف اللاعب البرتغالي: "من الآن وصاعدا يجب على الجميع الظهور بأفضل مستوى ممكن لأن التفاصيل تصنع الفارق في النهاية، في العامين الماضيين خرجنا في وقت مبكر أكثر مما أردناه ولكن سنستمر في المحاولة".
وتابع: "سنواصل السعي وراء تحقيق كل الأهداف الممكنة في كل موسم، غدا لدينا مباراة مهمة ضد فريق قوي، أتمناها بداية لمسيرة طويلة لنا في البطولة، مع إظهار كل الاحترام للخصم، وإظهار الطموح والتركيز لتحقيق أهدافنا مئة في المئة. حتى النهاية!".
وتأتي رسالة نجم يوفنتوس قبل المواجهة المقررة غدا الأربعاء، مع فريق بورتو البرتغالي في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.