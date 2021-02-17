واشنطن تفضح مسيرة الموت الحوثية وتكشف عن وجه خفي يُستخدم في التواصل مع المليشيات

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أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ امس الثلاثاء أن واشنطن تستخدم بشكل نشط قنوات خلفية للتواصل مع جماعة الحوثي باليمن، مطالبا إيران "بوقف الدعم القاتل للحوثيين".
وقال ليندركينغ في إفادة صحفية بوزارة الخارجية الأمريكية: "لدينا سبل لنقل الرسائل إلى الحوثيين ونستخدم تلك القنوات بشكل نشط للغاية إلى جانب حوارنا المباشر مع قيادات الدول الرئيسية المعنية".
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية امس اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة شطبت الحوثيين من قائمة الإرهاب، اعتبارا من اليوم 16 فبراير.