بيان اماراتي ”خجول“ بخصوص التصعيد الحوثي في مأرب

الثلاثاء 16 فبراير-شباط 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعربت دولة الإمارات، الثلاثاء 16 فبراير/شباط، عن قلقها إزاء هجوم مليشيات الحوثي على مدينة مأرب (شمالي شرق اليمن) وارتكابها أعمال عنف ضد المدنيين بها.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، أن الحوار وخفض التصعيد هما الحلان الوحيدان لإنهاء العنف في اليمن.

ودعت الوزارة في بيان، المجتمع الدولي لمواصلة جهوده لإيجاد حل سياسي للصراع اليمني.

وكانت الأمم المتحدة، قد قالت، إن الهجوم الحوثي العسكري على مدينة مأرب (شرق اليمن) يهدد نحو مليوني مدني بالخطر.

وأعرب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة، مارك لوكوك، عن قلقله الشديد إثر تصعيد مليشيات الحوثي المدعومة عسكريا من إيران في مأرب و"تداعياته المحتملة على الأوضاع الإنسانية".

وأكد المسؤول الأممي البارز في سلسلة تدوينات على "تويتر"، إن الهجوم العسكري " يضع ما يصل إلى مليوني مدني في خطر وينتج عن نزوح مئات الآلاف، الأمر الذي سيؤدي إلى عواقب إنسانية لا يمكن تصورها".

ولليوم العاشر تخوض قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة معارك شرسة ضد مليشيات الحوثي الانقلابية في مختلف الجبهات المحيطة بمأرب.