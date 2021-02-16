الرئيس الايراني يدعو لوقف فوري لاطلاق النار في اليمن ويكشف عن ”حل نهائي“ لحل الأزمة

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دعا الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الثلاثاء 16 فبراير/شباط، إلى وقف عاجل لإطلاق النار في اليمن وإرسال المساعدات الإنسانية وإيقاف إرسال السلاح إلى بعض دول المنطقة.
كما دعا الرئيس الإيراني إلى إطلاق حوار بين اليمنيين كحل نهائي لإحلال الأمن والاستقرار في البلاد.
وصرح روحاني بأن إيران مستعدة للإقدام على خطوات لبناء الثقة في الخليج في حال توفرت الإرادة لدى دول المنطقة.
وشدد على أن زعزعة الأمن في المنطقة توجه ضربة إلى كل دولها إضافة إلى أوروبا.
من جهته، أكد الرئيس السويسري أن إيران تلعب دورا مؤثرا في المنطقة ويمكنها إلى جانب الاتحاد الأوروبي أن تسهم في إعادة الاستقرار إلى اليمن.