عاجل الإدارة الامريكية تطالب الحوثيين بوقف العمليات العسكرية فورا .. شروط وقف الحرب الجديدة

الثلاثاء 16 فبراير-شباط 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب

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طالبت وزارة الخارجية الأمريكية الحوثيين بوقف كل العمليات العسكرية في مأرب، كما طالبت الحوثيين بالعودة إلى المفاوضات.

ودعت وزارة الخارجية الأمريكية الحوثيين إلى وقف التصعيد في مأرب، موضحة أن على الحوثيين الانخراط بالعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

كما طالبت وزارة الخارجية الأمريكية الحوثيين بالامتناع عن أي أعمال مزعزعة للاستقرار، قائلة إن على الحوثيين وقف الهجوم على مأرب.

وقبلها أكد الجيش الوطني، سقوط قتلى من الأطفال والنساء في القصف الحوثي على مخيم للنازحين بمأرب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وأضاف الجيش الوطني: "قواتنا تكبد الميليشيات الحوثية خسائر فادحة في جبهات مأرب.

وتابع الجيش اليمني: المعركة مازالت مستمرة مع الميليشيات في جبهة صرواح، موضحا أن هناك انهيارات كبيرة للميليشيات الحوثية في جبهات صرواح ومراد والجدعان.