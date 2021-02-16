احتجاجات أمام مقر التحالف في عدن ومطلب واحد

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دعت رابطة أمهات المختطفين والمخفيين قسراً بمحافظة عدن، التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية بالضغط على "الجهات المختصة" للكشف عن مصير المخفيين قسراً بمحافظة عدن.
وقالت الرابطة في بيان صادر عن الوقفة الاحتجاجية التي نفذتها صباح اليوم الثلاثاء أمام مقر التحالف بمديرية البريقة "إن 38 مخفي قسراً بطريقة مخالفة للقانون منذ خمسة أعوام لا تعلم أسرهم عنهم شيئاً ولا عن أوضاعهم الصحية".
ورفع المحتجون صوراً للمخفيين قسراً ولافتات تدعو للكشف عن مصيرهم وإطلاق سراحهم.
وحمّلت الرابطة تلك الجهات مسؤولية حياة وسلامة المخفيين.
وكانت الرابطة قد نفذت عدة وقفات احتجاجية منذ عودة الحكومة وطالبتها بالضغط على الخاطفين للكشف عن مصير المخفيين قسراً.
وتتهم الرابطة، مليشيات مدعومة من الامارات بإخفاء وتعذيب العشرات من أبناء محافظة عدن منذ سنوات في سجون سرية.