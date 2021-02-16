آخر المستجدات.. جبهة مشتعلة غرب مأرب تحصد عشرات الحوثيين والتحالف يباغتهم في صرواح

الثلاثاء 16 فبراير-شباط 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-مأرب

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أعلن الجيش الوطني اليوم الثلاثاء، مصرع ما لا يقل عن 30 عنصراً من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، وجرح آخرين، اثر معارك عنيفة بين قواته المسنودة بالمقاومة الشعبية ومليشيات الحوثي، في جبهة المشجح غربي محافظة مأرب.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن «أبطال الجيش والمقاومة سحقوا مجاميع حوثية حاولت صباح اليوم، الهجوم على مواقع عسكرية في جبهة المشجح، مؤكداً مصرع ما لا يقل عن 30 حوثياً وعدد من الجرحى، فيما لاذ من تبقى من العناصر المهاجمة بالفرار تحت النيران».

وأضاف المصدر أن مدفعية الجيش استهدفت مصادر نيران في ذات الجبهة وتمكنت من إخمادها، ودمّرت مخزن أسلحة في محيط الجبهة وظل ينفجر لأكثر من ساعة، كما دمّرت أطقم كانت في طريقها لتعزيز المليشيات ومقتل وجرح كل من كانوا على متنها».

*غارات في صرواح

وفي جبهة صرواح استهدفت مقاتلات التحالف اليوم الثلاثاء، تجمعات وتعزيزات المليشيا الحوثية الإنقلابية المدعومة من إيران، بعدة غارات في مواقع متفرقة بالمديرية.

واسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى من المليشيا، وتدمير آليات ومعدات قتالية تابعة لها.

وتتواصل المعارك العنيفة في أطراف مأرب وسط هزائم متتالية يتكبدها الحوثيين وخسائر كبيرة في الارواح والعتاد.