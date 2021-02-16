ترتيبات رسمية لتشغيل أقدم الموانئ اليمنية وأهمها.. فهل ستسمح الإمارات؟

الثلاثاء 16 فبراير-شباط 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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ناقش وزير النقل الدكتور عبدالسلام حميد، في العاصمة المؤقتة عدن، مع محافظ تعز نبيل شمسان، ترتيبات تشغيل ميناء المخا وأوضاع قطاع النقل البري بالمحافظة.

وخلال اللقاء الذي عقد امس بحضور وكيل قطاع الشؤون البحرية والموانئ بالوزاره القبطان علي الصبحي والوكيل المساعد لقطاع النقل البري فضل العبادي والقائم بأعمال رئيس هيئة النقل البري علي محروق، أشار الوزير حميد إلى أهمية موقع محافظة تعز الإستراتيجي وأهميتها التجارية والاقتصادية للبلد خاصة في قطاعات النقل المختلفة..منوها إلى أن الوزارة وضمن خطتها وتوجهاتها للمرحلة القادمة ستعمل على إحداث إصلاحات شاملة بقطاع النقل بالتعاون مع الحكومة والتحالف العربي.

وتطرق الدكتور عبدالسلام ،الى ترتيبات تشغيل ميناء المخا بالتعاون مع الوزارة والجهات ذات العلاقة ،باعتبار ميناء المخا من المشاريع الاستراتيجية الهامة، وأحد المكاسب الهامة لمحافظة تعز والبلد عموماً ورافدا للاقتصاد الوطني ،وسيفسح المجال لتوفير فرص عمل متعددة لتخفيف البطالة بين اوساط الشباب والخريجين.

ولفت الى أن الوزارة ستكون خير سند وداعم لاعادة تشغيل الميناء، وستعمل على تطوير وإرساء مداميك عمل مؤسسي حقيقي يتطلب فيه تظافر الجهود بين قيادتي الوزارة السلطة المحلية.

كما ناقش أوضاع مكتب النقل وفرع هيئة النقل البري بتعز والعمل من أجل تصحيح أوضاعها والاختلالات الحاصلة واختلاط الصلاحيات والمهام ،وضبط حركة النقل وتحصيل إيرادات الدولة بطرق رسمية..مشيدا بدور السلطة المحلية في هذا الجانب.

من جانبه أكد محافظ تعز، أهمية تعزيز التعاون بما يخدم المصلحة العامة والترتيبات الجاري العمل فيها لتشغيل ميناء المخا وإعادة دوره وفعاليته بما يكفل النهوض بالنقل البحري..مبدياً استعداد المحافظة للتعاون مع وزارة النقل لتطوير عمل النقل وفق اللوائح والقوانين المنظمة له.

ويقع المخا في نطاق سيطرة الحكومة الشرعية الا ان القوات المتحكمة هناك، تتبع طارق صالح (نجل شقيق الرئيس السابق)الموالي للامارات المتهمة بتعطيل ميناء المخا ومنع اعادة تشغيله، ليبقى السؤال هل تسمح الإمارات للحكومة اليمنية تشغيل ميناء المخا احد اقدم المؤانئ اليمنية.

ولميناء المخا اهمية قصوى من الناحية الاستراتيجية باعتباره قريبا من مضيق باب المندب.