معلومات عن هجوم أربيل في كردستان العراق وامريكا غاضبة

الثلاثاء 16 فبراير-شباط 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-وكالات

عدد القراءات 379

قتل شخص وسقط عدد من الجرحى من جراء هجمات صاروخية على مواقع في مدينة أربيل وضواحيها، من بينها قاعدة عسكرية تستخدمها قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق.

وبحسب التحالف، فقد استهدفت صواريخ قاعدة جوية في إقليم كردستان العراق، وهو ما أسفر عن مقتل متعاقد مدني أجنبي، علاوة على إصابة أحد أفراد القوات الأمريكية وخمسة أشخاص آخرين.

ولم تتضح بعد جنسية المتعاقد الأجنبي.

وطالب أنطوني بلينكين، وزير الخارجية الأمريكي، بفتح تحقيق في الهجوم الصاروخي، متعهدا "بحساب المسؤولين" عنه.

وأضاف: "أغضبنا كثيرا ذلك الهجوم الصاروخي في إقليم كردستان العراق".

*مصدر الصواريخ

الى ذلك كشفت وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق، الثلاثاء، مصدر الصواريخ التي سقطت على مدينة أربيل، واستهدفت محيط مطارها الدولي وأحياء سكنية.

وأعلنت وزارة الداخلية أن قوات جهاز مكافحة الإرهاب والأسايش والشرطة وبالتنسيق مع التحالف الدولي عثرت على منصة إطلاق صواريخ استخدمت في الهجوم الصاروخي على أربيل مساء الاثنين، مثبتة على سيارة من طراز "كيا" على الطريق الرابط بين أربيل والكوير.

وأشارت إلى أن الهجوم "نّفد بنفس الآلية والأسلوب والسلوك الذي اُستخدم في الهجوم السابق على مطار أربيل الدولي".

وذكرت الوزارة في بيان "بعد هجوم الليلة الماضية الساعة 9:30 مساء يوم 15/2/2021، أصابت عدة صواريخ مطار أربيل الدولي والعديد من الأحياء السكنية في أربيل".