التعاون الخليجي يعلن موقفا ثابتا تجاه الشرعية في اليمن ورؤيته لحل الأزمة

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أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، خلال لقاء مع أحمد عوض بن مبارك وزير الخارجية اليمني، الثلاثاء، على الموقف الثابت لمجلس التعاون بشأن دعم الشرعية اليمنية لإنهاء الأزمة اليمنية.
وشدد الحجرف على حرص مجلس التعاون على استعادة الأمن والاستقرار في اليمن، ودعم المجلس لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث.
وأثنى أمين مجلس التعاون على جهود الحكومة اليمنية وما حققته من إنجازات ملموسة لتعزيز الاستقرار والتعافي والتنمية في المحافظات المحررة.