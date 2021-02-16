الأمم المتحدة تعلن موعد انطلاق مؤتمر المانحين الخاص باليمن

الثلاثاء 16 فبراير-شباط 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أعلنت الأمم المتحدة، موعد عقد مؤتمر المانحين الدوليين ، الخاص باعلان التبرعات للأزمة الإنسانية في اليمن.

جاء ذلك في مؤتمر عقده فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، عبر دائرة تليفزيونية مع الصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وقال فرحان، أن المؤتمر الذي تشارك في استضافته حكومتا السويد وسويسرا، سيعقد افتراضيا مطلع مارس/آذار المقبل لإعلان التبرعات للأزمة الإنسانية في اليمن".

وأكد انه سوف يتم الإعلان عن التعهدات المالية لتلبية الاحتياجات الماسة في البلاد خلال هذا المؤتمر"، دون الإعلان عن المشاركين فيه.