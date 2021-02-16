وصول أول بعثة إماراتية إلى إسرائيل لتجهيز أخر بنود التطبيع

الثلاثاء 16 فبراير-شباط 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أفادت هيئة البث الرسمية "مكان" بأن بعثة إماراتية وصلت إلى إسرائيل لوضع اللمسات التقنية الأخيرة، تمهيدا لافتتاح سفارة إماراتية في تل أبيب قريبا.

وهبطت الطائرة في مطار بن غوريون بعد حصولها على موافقة خاصة من لجنة الاستثناءات، لكون المطار مغلقا بسبب المخاوف من انتشار كورونا.

وكان على متن الطائرة أفراد البعثة بدون السفير الإماراتي لدى إسرائيل محمد محمود آل خاجة، والذي أدى اليمين الدستورية يوم أمس كأول سفير إماراتي لدى إسرائيل