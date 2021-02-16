آخر الاخبار

طفل يبصق الؤلؤة ميلو الأندر في العالم وغالية الثمن والعائلة في صدمة وصول أول بعثة إماراتية إلى إسرائيل لتجهيز أخر بنود التطبيع فرنسا بشكل مفاجئ تصوت على قانون مثير للجدل ويستهدف المسلمين السعودية توجه رسائل مهمة وقوية للأمم المتحدة وتكشف موقفها من تصنيف المليشيات الحوثية البرلمان العربي يطلق تصريحات نارية ومهمة قدتعمل على إنهاء الحرب في مأرب المليشيات الحوثية تضرب مخيمات النازحين في مأرب بعد أنكسارهم على أطرافها الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر: عواقب تصعيد الحوثي في مأرب لا يمكن تصورها تفاصيل معارك هي الأعنف بمأرب.. 15 نسق للتقدم في ”صرواح“ وانتكاسة كبيرة بـ”محزام ماس“ و”نبعة“ البرلمان اليمني ينتصر لـ«مأرب»ويقول كلمته في وجه «اتفاق ستوكهولم»..حمّل«هادي» والحكومة المسؤولية التاريخية قيادات ”الانتقالي الجنوبي“ في قصر ”معاشيق“ و”معين عبدالملك“ يعبر عن تقديره للمجلس

وصول أول بعثة إماراتية إلى إسرائيل لتجهيز أخر بنود التطبيع

الثلاثاء 16 فبراير-شباط 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
عدد القراءات 192

  

 أفادت هيئة البث الرسمية "مكان" بأن بعثة إماراتية وصلت إلى إسرائيل لوضع اللمسات التقنية الأخيرة، تمهيدا لافتتاح سفارة إماراتية في تل أبيب قريبا.

وهبطت الطائرة في مطار بن غوريون بعد حصولها على موافقة خاصة من لجنة الاستثناءات، لكون المطار مغلقا بسبب المخاوف من انتشار كورونا.

وكان على متن الطائرة أفراد البعثة بدون السفير الإماراتي لدى إسرائيل محمد محمود آل خاجة، والذي أدى اليمين الدستورية يوم أمس كأول سفير إماراتي لدى إسرائيل

إقراء أيضاً
فرنسا بشكل مفاجئ تصوت على قانون مثير للجدل ويستهدف المسلمين
رغد صدام حسين تستعد لنشر خفايا مثيرة على قناة العربية فهل ستفجر أزمة سياسية بين
الموت يفجع اسرة آل سعود للمرة الثانية خلال ساعات والديوان الملكي السعودي يصدر بي
غارات اسرائيلية في عمق الأراضي السورية
ستكشف مكان جثة والدها وخيانة أدت لمقتل شقيقيها.. ما لا تعرفه عن رغد صدام حسين وم
تصريحات نارية من رغد صدام حسين قد تشعل فتيل الأزمة بين 3 دول عربية من جديد
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2021 مأرب برس