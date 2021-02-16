السعودية توجه رسائل مهمة وقوية للأمم المتحدة وتكشف موقفها من تصنيف المليشيات الحوثية

الثلاثاء 16 فبراير-شباط 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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صرح مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله المعلمي، أن المملكة "لا تحتاج للإذن للدفاع عن مصالحها"، مشددا على أن "ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية ونتعامل معها على هذا الأساس".

وتوجه دعوة إلى أمريكا وأشار المعلمي، في مقابلة مع قناة "العربية"، إلى أن المبعوث الأمريكي يعمل مع المبعوث الأممي لحل أزمة اليمن، لافتاً إلى أن دور إيران في اليمن تخريبي.

وأوضح أن الحل في اليمن يكمن في تفاهمات اليمنيين، ولن يتم إلا دبلوماسيا. وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن ، مؤخرا، أن الولايات المتحدة ستوقف دعمها لعمليات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، لكنه تعهد بمواصلة مساعدة المملكة في الدفاع عن أراضيها، كما أكد أن بلاده ستكثف جهودها الرامية إلى تحقيق تسوية سلمية للأزمة اليمنية.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا موالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات جماعة "الحوثي" المدعومين من إيران.

وتقول تقديرات الأمم المتحدة إن اليمن، الذي فرض عليه التحالف حظرا بحريا وبريا وجويا، يعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم