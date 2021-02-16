المليشيات الحوثية تضرب مخيمات النازحين في مأرب بعد أنكسارهم على أطرافها

الثلاثاء 16 فبراير-شباط 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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وسط تحذيرات أطلقتها الحكومة اليمنية أمس (الاثنين) من تدهور الأوضاع الإنسانية في محافظة مأرب جراء الهجمات الحوثية المتواصلة منذ أكثر من أسبوع، عوّضت الجماعة انكسار زحوفها غربي المحافظة وجنوبها باستهداف مخيمات النازحين بالصواريخ، بحسب ما أكدته مصادر حكومية رسمية.

وأشارت مصادر ميدانية تحدثت لـ«الشرق الأوسط» إلى تواصل المعارك أمس في جبهات مديرية صرواح غرب مأرب حيث استعادت قوات الجيش الوطني والقبائل المساندة لها زمام المبادرة بإسناد من مقاتلات تحالف دعم الشرعية التي تولت استهداف الآليات القتالية للجماعة والحشود المسلحة القادمة من صنعاء.

وفي وقت تعالت فيه الأصوات السياسية المطالبة للقوات الحكومية بتعزيز العمليات العسكرية لاستكمال تحرير مأرب وتأمينها من الهجمات الحوثية، قال وزير الخارجية في الحكومة الشرعية أحمد عوض بن مبارك في تصريحات أمس إن الجماعة لا تكترث للخسائر الكبيرة في صفوفها.

وأضاف الوزير اليمني في تصريحاته خلال لقائه في الرياض السفير الفرنسي لدى بلاده جان ماري صافا أن الجماعة الحوثية «تدفع بأعداد كبيرة من المغرر بهم إلى المحرقة في مأرب، ومستمرة بتجنيد الأطفال وقصف المناطق السكنية بالصواريخ الباليستية».

وفي حين أشار بن مبارك إلى احتضان محافظة مأرب ملايين النازحين الذين فروا من مناطق سيطرة الميليشيا، قال إن استمرار الهجمات الحوثية «سيؤدي إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في المحافظة».

في السياق نفسه، أفادت مصادر ميدانية (الاثنين) بأن الجماعة الحوثية عقب انكسارها في جبهات صرواح ومراد غرب مأرب وجنوبها تعمدت قصف مخيمات النازحين في منطقة الزور بمديرية صرواح بصاروخ باليستي وصواريخ «كاتيوشا» وسط مخاوف متصاعدة من تهديد حياة أكثر من 20 ألف نازح.

وفي أول تعليق حكومي، ندد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بأشد العبارات باستهداف الحوثيين المتعمد للمخيمات في محافظة مأرب، بما في ذلك مخيم الزور بمديرية صرواح.

وقال الإرياني: «إن استمرار ميليشيا الحوثي في استهداف التجمعات السكنية ومخيمات النزوح بمحافظة مأرب عمل إرهابي وجريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويخالف القوانين والمواثيق الدولية، ويشكل خطراً حقيقياً على سلامة وحياة أكثر من مليون نازح فروا من بطش وإجرام الميليشيا من مختلف المحافظات التي تقع تحت سيطرتهم»، بحسب تعبيره.

واستغرب مما وصفه بـ«استمرار صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن مارتن غريفيث إزاء تصعيد ميليشيا الحوثي في جبهات مأرب، واستهدافها المتعمد للمناطق والأحياء السكنية ومخيمات النازحين»