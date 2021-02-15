الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر: عواقب تصعيد الحوثي في مأرب لا يمكن تصورها تفاصيل معارك هي الأعنف بمأرب.. 15 نسق للتقدم في ”صرواح“ وانتكاسة كبيرة بـ”محزام ماس“ و”نبعة“ البرلمان اليمني ينتصر لـ«مأرب»ويقول كلمته في وجه «اتفاق ستوكهولم»..حمّل«هادي» والحكومة المسؤولية التاريخية قيادات ”الانتقالي الجنوبي“ في قصر ”معاشيق“ و”معين عبدالملك“ يعبر عن تقديره للمجلس الصين تطيح بأمريكا لتصبح الشريك الأول مع الاتحاد الأوروبي في هذا المجال نائب رئيس مجلس النواب يوجه رسائل عاجلة لـ قيادات الشرعية بشأن معركة«مـأرب» إستشهاد قائد عسكري رفيع في قوات الشرعية برتبة لواء «وهــادي» يُعزي أشهر مطارات العالم في الامارات يتعرض لكارثة مخيفة ورئيسه التنفيذي يطلق تحذرا مقلقا فيديو يحسم الجدل .. فنان سعودي يحيي حفل زفاف بين ناقة وجمل رغد صدام حسين تستعد لنشر خفايا مثيرة على قناة العربية فهل ستفجر أزمة سياسية بين ثلاث دول عربية بينها السعودية؟
شهدت جبهات القتال بمحافظة مأرب (شمالي شرق اليمن)، الاثنين 15 فبراير/شباط، مواجهات هي الأعنف منذ تصعيد المليشيا الحوثية الاسبوع المنصرم.
ففي جبهة صرواح (غرب)، دفعت المليشيا الحوثية بأكثر من 15 نسقا من عناصرها، بغية التقدم، لكن قوات الجيش والمقاومة تمكنت من كسر جميع الهجمات، وأجبروها على الفرار.
وبحسب ”سبتمبر نت“، فقد تكبدت المليشيا خسائر فادحة، حيث أسفرت المواجهات وغارات التحالف عن مصرع وجرح العشرات من عناصرها، وتدمير عربات تابعة لها.
في السياق، قُتل وجُرح عدد من عناصر المليشيا الحوثية، في جبهة المشجح، وجبهات الأطراف الجنوبية للمحافظة، في مواجهات مع قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية، وغارات مقاتلات التحالف.
الى ذلك، شهدت جبهات الجدعان، ايضا معارك شرسة احتدمت بعد عملية استدراج ناجحة نفذتها قوات الجيش الوطني لمجاميع تابعة للمليشيا الحوثية، في ”محزام ماس“، شرق معسكر ماس، أسفرت عن مصرع 23 عنصراً، بينهم قائد المجاميع الحوثية، وإصابة العشرات منها.
بالتزامن، أحرقت مدفعية الجيش طقمين قتاليين، وسيارة “جيب” تابعة للمليشيا الحوثية، في الجبهة ذاتها.
كما شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية غارتين جويتين، استهدفت الأولى نقطة قيادة وسيطرة تابعة للمليشيا الحوثية الانقلابية، غرب معسكر ماس بينما استهدفت الأخرى طقماً محملاً بالأسلحة والذخائر في منطقة ”نبعة“.