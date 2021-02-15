البرلمان اليمني ينتصر لـ«مأرب»ويقول كلمته في وجه «اتفاق ستوكهولم»..حمّل«هادي» والحكومة المسؤولية التاريخية

الإثنين 15 فبراير-شباط 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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طالب أعضاء البرلمان اليمني الحكومة الشرعية بالانسحاب من اتفاق ستوكهولم وتحريك جميع الجبهات وتحرير محافظة الحديدة.

ودعاء أعضاء البرلمان إلى انسحاب الحكومة من الاتفاق كون الحوثيين لم يلتزموا ببنوده، كما جاء في الرسالة التي بعثها الأعضاء لرئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الحكومة.

وقال الأعضاء إن الحوثيين يستغلون مينائي الحديدة والصليف لاستقبال الأسلحة والصواريخ البالستية وتهريبها إلى البلد لاستخدامها في أعمال عدائية.

وحمّلت الرسالة -الصادرة في 11 فبراير الجاري وتم الكشف عنها اليوم- الرئيس والحكومة المسؤولية التاريخية في تحريك جميع جبهات القتال لمواجهة مليشيات الحوثي وعدم إفساح المجال لها لتجميع قواتها ومهاجمة الجيش الوطني والمقاومة في محافظتي الجوف ومأرب.