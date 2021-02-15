الصين تطيح بأمريكا لتصبح الشريك الأول مع الاتحاد الأوروبي في هذا المجال

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كشف تقرير صادر، اليوم الاثنين، أن الصين أصبحت في عام 2020 الشريك التجاري الأول للاتحاد الأوروبي للمرة الأولى، متجاوزة الولايات المتحدة.
ووفقا لأرقام التقرير الصادر عن المعهد الأوروبي للإحصاء (يوروستات)، فإن حجم تجارة الاتحاد الأوروبي مع الصين بلغ 586 مليار دولار (إجمالي الصادرات والواردات) مقارنة بـ 555 مليار دولار مع الولايات المتحدة، خلال العام الماضي.
وأوضح "يوروستات" أن الصين باتت خلال العام 2020، الشريك التجاري الرئيسي للاتحاد الأوروبي، بحسب "فرانس برس".
وأرجع المعهد هذه النتيجة إلى زيادة الواردات الأوروبية من الصين بنسبة 5.6 % خلال عام 2020 مقارنة بعام 2019، وكذلك زيادة الصادرات الأوروبية إلى الصين بنسبة 2.2 %.