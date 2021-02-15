نائب رئيس مجلس النواب يوجه رسائل عاجلة لـ قيادات الشرعية بشأن معركة«مـأرب»

الإثنين 15 فبراير-شباط 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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دعا نائب رئيس مجلس النواب “محسن باصرة”، اليوم الإثنين قيادات الشرعية بإتخاذ قرارات عاجله لمساندة قوات الشرعية التي تخوض معركة الدفاع عن مأرب وتحويل المعركة من الدفاع الى الهجوم .

وشدد في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر رصدها محرر مأرب برس على ضرورة تحريك كافة العمليات العسكرية في جميع الجبهات.

وتابع قائلا: يا قيادة الدولة ومكونات الشرعية باليمن، التاريخ لن يرحمنا اذا دخل الحوثيين مأرب فهم يجهزوا ومستميتين رغم خسائرهم الكبيرة»

وحث باصرة الحكومة الشرعية على سرعة اتخاذ قرارات عاجله منها إعلان النفير العام وإمداد القوات بمأرب بالعتاد والذخيرة.

وشدد على أهمية توحيد صفوف مكونات الشرعية والابتعاد عن المناكفات الإعلامية.. لافتًا الى ان الوقت يتطلب اجتماع مجلس الدفاع الوطني لاتخاذ قرارات عاجله منها إعلان النفير العام وإمداد القوات بمأرب بالعتاد وتحريك الجبهات الأخرى.

وأضاف: كما يتطلب من المجلس اصدار قرار عاجل بتحريك الجبهات الأخرى وتجهيز قوات بعتادها من المناطق العسكرية الاولى والثانية والرابعة لمساندة مأرب وتحويل المعركة من الدفاع الى الهجوم وغيرها من القرارات التي تصب في مصلحه الشرعية الدستورية.

يشار إلى أنه للأسبوع الثاني تدور معارك عنيفة بين قوات الجيش اليمني مسنودة بتحالف دعم الشرعية، ومليشيات الحوثي الإرهابية في عدد من الجبهات المحيطة بمحافظة مأرب، حيث تم إفشال هجمات واسعة لميليشيات الحوثي، التي تحاول تحقيق أي تقدم ميداني باتجاه مدينة مأرب.