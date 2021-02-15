إستشهاد قائد عسكري رفيع في قوات الشرعية برتبة لواء «وهــادي» يُعزي

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بعث رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي اليوم الاثنين، برقية عزاء ومواساة في استشهاد قائد اللواء 203 مشاة العميد محمد العسودي.
وأشار رئيس الجمهورية في البرقية، إلى مناقب الشهيد الوطنية والبطولية التي جسدها خلال مشوار حياته مع رفاقه في سبيل الدفاع عن الثورة والجمهورية ومواجهة المليشيات الحوثية المدعومة ايرانياً.
وثمن جهود ومواقف الشهيد العسودي وكافة الشهداء والجنود المجهولين.. معبراً عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الاليم..سائلاً الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.