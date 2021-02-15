الموت يفجع اسرة آل سعود للمرة الثانية خلال ساعات والديوان الملكي السعودي يصدر بين نعي

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أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأميرة لمياء بنت هذلول بن عبد العزيز آل سعود، وسيصلى عليها يوم الثلاثاء في مدينة الرياض.
وقال بيان الديوان الملكي: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت هذلول بن عبد العزيز آل سعود، وسيصلى عليها إن شاء الله يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 4 - 7 - 1442هـ في مدينة الرياض".
ونعى عدد من الشخصيات الرسمية والشعبية الأميرة الراحلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وكان الديوان الملكي السعودي قد أعلن في بيان يوم الأحد، عن وفاة الأميرة دنا بنت عبد الله بن تركي آل سعود.