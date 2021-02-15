العملة اليمنية تسجل تراجعا جديدا في عدن والدولار يرتفع.. «أسعار الصرف»

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء الاثنين..
-في صنعاء
شراء الدولار 595
بيع الدولار 597
شراء السعودي 157.30
بيع السعودي 157.60
-في عدن
شراء الدولار 875
بيع الدولار 879
شراء السعودي 230
بيع السعودي 231