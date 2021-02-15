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العملة اليمنية تسجل تراجعا جديدا في عدن والدولار يرتفع.. «أسعار الصرف»

الإثنين 15 فبراير-شباط 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء الاثنين..

-في صنعاء

 شراء الدولار 595

بيع الدولار 597

شراء السعودي 157.30

بيع السعودي 157.60

-في عدن 

 شراء الدولار 875

بيع الدولار 879

شراء السعودي 230

بيع السعودي 231

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