دولة كبرى تتواصل مباشرة مع الحوثيين وتكشف عن ثلاث قضايا رئيسية

الإثنين 15 فبراير-شباط 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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كشف وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جيمي كليفرلي، أن بلاده تتواصل مباشرة مع الحوثيين، وتحثّهم على الانخراط في العملية السياسية ونبذ العنف.

وقال كليفرلي، في حوار مع «الشرق الأوسط»، إنه عقد محادثات مع ممثلين عن الحوثيين، شدّد خلالها على ثلاث قضايا رئيسية، تتعلق بالحل السياسي ورفض العنف، وتأمين الوصول إلى ناقلة صافر، والإفراج عن بريطاني محتجز في اليمن.

وقال: «نتحدث معهم بصراحة وصدق. وقد أوضحنا أن بريطانيا تتوقع أن ينخرطوا في العملية السياسية وأن ينبذوا العنف، لأنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري لهذا الصراع الذي استمر لسنوات طويلة».

كما أكّد كليفرلي أن بلاده تعارض بشدة أعمال الحوثيين العدوانية، واعتبر أنها «تأتي بنتائج عكسية وأنها محبطة بشكل كبير».

من ناحية ثانية، اعتبر كليفرلي أن أمام إيران «فرصة» لعودة الانخراط في المجتمع الدولي، شريطة امتثالها لبنود الاتفاق النووي.

وقال إن «أمام (طهران) فرصة حقيقية الآن لاختيار مسار مختلف وأفضل، وعودة الانخراط مع الدول الأوروبية مثلنا، والولايات المتحدة»، مستدركاً: «لكن يتعين عليها العودة إلى الامتثال، حتى تستطيع اغتنام هذه الفرصة الإيجابية».

كما وصف كليفرلي احتجاز طهران لمواطنين بريطانيين مزدوجي الجنسية ب«التعسفي» وغير المشروع.