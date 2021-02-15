عاجل: الحوثيون يعلنون استهداف مطارين في السعودية

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اعلن الحوثيون، اليوم الاثنين، تنفيذ هجمات جديدة استهدفت مطارين في السعودية.
وقال المتحدث العسكري للحوثيين قبل قليل (2 ظهرا) ان طائرتين مسيرتين هاجمت مطاري جدة وأبها الدوليين صباح اليوم.
واضاف في تصريح تابعه مأرب برس: ان سلاح الجو المسير نفذ هجوما جويا على مطاري جدة وأبها الدوليين صباح اليوم الإثنين بطائرتي صماد3 وقاصف2k وكانت الإصابة دقيقة وتوقف المطارين لساعتين متتاليتين ،حد زعمه.
وتابع: تأتي هذه العمليات في إطار الرد المشروع على تصعيد العدوان العسكري وحصاره المتواصل على شعبنا اليمني.