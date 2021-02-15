رد حاسم من الرياض على قرار واشنطن الغاء تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية

الإثنين 15 فبراير-شباط 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 362

قالت المملكة العربية السعودية إنها ستواصل معاملة ميليشيا الحوثي في اليمن كمنظمة إرهابية على الرغم من قرار الولايات المتحدة إلغاء ذلك التصنيف.

جاء ذلك على لسان المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، في تصريحات نشرت في حساب بعثة المملكة لدى المنظمة الدولية بموقع تويتر، حيث قال إنه رغم قرار واشنطن إلغاء تصنيف الحوثيين "ما زلنا نتعامل مع ميليشيا الحوثي على أنها منظمة إرهابية، ونتصدى لتهديداتها بالعمل العسكري".

وأضاف المعلمي، أن ميليشيا الحوثي تحاول "إثبات أنها لا تزال عنصرا فاعلا بمغامراتها الإرهابية على الأراضي السعودي"، وشدد: "نتعامل مع الحوثيين على أنهم منظمة إرهابية وسنتصدى لهم بحسم".

وأعلنت الولايات المتحدة يوم الجمعة، إلغاء تصنيف ميليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية اعتبارا من 16 فبراير الجاري، مع الإبقاء على قيادتهم في قائمة الإرهاب، لدورهم في تهديد السلام والأمن في اليمن.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن أن إلغاء التصنيف يهدف لضمان ألا تعوق سياسات واشنطن تقديم المساعدات الإنسانية.