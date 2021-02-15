قطر توقع اتفاقاً لفتح ممثليتها العسكرية في مقر الناتو تويتر سيبدأ بإجراءات توثيق حسابات المسؤولين في 3 دول عربية مصرع قيادات من الطراز الأول للمليشيات الحوثية من بينهم نجل نائب وزير خارجية في معارك صرواح وزير الإعلام معمر الإرياني يطلق تصريحات طال انتظارها النجم الكروي صلاح يتعهد بالقتال لتصحيح مسار ليفربول التحالف العربي يعلن تغير مسارات المعركة في مأرب ويتوعد المليشيات الحوثية في الرد بالميدان تفاصيل أقوى المعارك والأعنف في تاريخ مأرب والجيش الوطني يعلن عن انتصارات جديدة في صرواح مقاتلات التحالف تمطر تعزيزات «الحوثيين» غرب «مـأرب»بـ ضربات جوية فائقة الدقة أول سفير للإمارات في إسرائيل يؤدي اليمين الدستورية إعلان سعودي جديد يتجاهل قرار واشنطن برفع الحوثيين من قوائم الإرهاب
وقعت قطر وحلف شمال الأطلسي "الناتو" على اتفاق فتح مكاتب لبعثة الدوحة وممثليتها العسكرية لدى قيادة الحلف في بروكسل، تنفيذا لترتيبات برنامج الشراكة الفردية والتعاون.
ووقع الاتفاقية رئيس البعثة القطرية لدى حلف الناتو عبد الرحمن بن محمد الخليفي، فيما وقعت عن جانب الحلف المسؤول المالي للناتو ميروسلاوا بوريتشكا، ونائب مساعد الأمين العام للحلف المسؤول عن الإدارة التنفيذية مارتن فيرسنيل.
وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن "فتح مكاتب لبعثة قطر داخل مقر الحلف يمثل تتويجا لمسيرة طويلة من العلاقات المميزة بين الطرفين، تخللتها محطات مهمة من التعاون السياسي والعملي وارتقت إلى مستوى الشراكة".
وستساهم مكاتب البعثة القطرية في استمرارية وتدعيم هذه العلاقات مع الحلف والدول الأعضاء فيه، حيث ستسمح بتسهيل عملية التواصل المباشر معها وتكثيف اللقاءات والاجتماعات الثنائية متعددة الأطراف، وتعزز حضور قطر في المنظمة ومشاركتها في الأنشطة العسكرية والمدنية