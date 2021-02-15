قطر توقع اتفاقاً لفتح ممثليتها العسكرية في مقر الناتو

الإثنين 15 فبراير-شباط 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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وقعت قطر وحلف شمال الأطلسي "الناتو" على اتفاق فتح مكاتب لبعثة الدوحة وممثليتها العسكرية لدى قيادة الحلف في بروكسل، تنفيذا لترتيبات برنامج الشراكة الفردية والتعاون.

ووقع الاتفاقية رئيس البعثة القطرية لدى حلف الناتو عبد الرحمن بن محمد الخليفي، فيما وقعت عن جانب الحلف المسؤول المالي للناتو ميروسلاوا بوريتشكا، ونائب مساعد الأمين العام للحلف المسؤول عن الإدارة التنفيذية مارتن فيرسنيل.

‏ وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن "فتح مكاتب لبعثة قطر داخل مقر الحلف يمثل تتويجا لمسيرة طويلة من العلاقات المميزة بين الطرفين، تخللتها محطات مهمة من التعاون السياسي والعملي وارتقت إلى مستوى الشراكة".

وستساهم مكاتب البعثة القطرية في استمرارية وتدعيم هذه العلاقات مع الحلف والدول الأعضاء فيه، حيث ستسمح بتسهيل عملية التواصل المباشر معها وتكثيف اللقاءات والاجتماعات الثنائية متعددة الأطراف، وتعزز حضور قطر في المنظمة ومشاركتها في الأنشطة العسكرية والمدنية