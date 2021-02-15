مصرع قيادات من الطراز الأول للمليشيات الحوثية من بينهم نجل نائب وزير خارجية في معارك صرواح وزير الإعلام معمر الإرياني يطلق تصريحات طال انتظارها النجم الكروي صلاح يتعهد بالقتال لتصحيح مسار ليفربول التحالف العربي يعلن تغير مسارات المعركة في مأرب ويتوعد المليشيات الحوثية في الرد بالميدان تفاصيل أقوى المعارك والأعنف في تاريخ مأرب والجيش الوطني يعلن عن انتصارات جديدة في صرواح مقاتلات التحالف تمطر تعزيزات «الحوثيين» غرب «مـأرب»بـ ضربات جوية فائقة الدقة أول سفير للإمارات في إسرائيل يؤدي اليمين الدستورية إعلان سعودي جديد يتجاهل قرار واشنطن برفع الحوثيين من قوائم الإرهاب أمريكا تهدِّد بحظر هبوط طائرات إسرائيل على أراضيها.. مالجديد؟ مقابر جماعية للحوثيين في أطراف مأرب.. مستجدات المعارك في جبهات جنوب وشمال غرب وغرب المحافظة
تعهد محمد صلاح جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي بالقتال لتصحيح مسار فريقه في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، اليوم : «كانت فترة صعبة لأسباب عديدة... نحن أبطال وسنقاتل حتى النهاية».
وأضاف النجم المصري: «لن نسمح بتحديد هذا الموسم بالنتائج الأخيرة التي حصلنا عليها... هذا هو وعدي لكم جميعاً»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وخسر ليفربول أمام ليستر سيتي 3 – 1، أمس السبت، في الجولة الـ24 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، لتصبح هذه الخسارة هي الثالثة على التوالي للفريق والسادسة في مسابقة الدوري.
ويحتل ليفربول (حامل اللقب) حالياً المركز الرابع برصيد 40 نقطة بفارق 13 نقطة خلف مانشستر سيتي المتصدر