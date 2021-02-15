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النجم الكروي صلاح يتعهد بالقتال لتصحيح مسار ليفربول

الإثنين 15 فبراير-شباط 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
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تعهد محمد صلاح جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي بالقتال لتصحيح مسار فريقه في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، اليوم : «كانت فترة صعبة لأسباب عديدة... نحن أبطال وسنقاتل حتى النهاية».

وأضاف النجم المصري: «لن نسمح بتحديد هذا الموسم بالنتائج الأخيرة التي حصلنا عليها... هذا هو وعدي لكم جميعاً»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وخسر ليفربول أمام ليستر سيتي 3 – 1، أمس السبت، في الجولة الـ24 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، لتصبح هذه الخسارة هي الثالثة على التوالي للفريق والسادسة في مسابقة الدوري.

ويحتل ليفربول (حامل اللقب) حالياً المركز الرابع برصيد 40 نقطة بفارق 13 نقطة خلف مانشستر سيتي المتصدر

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