التحالف العربي يعلن تغير مسارات المعركة في مأرب ويتوعد المليشيات الحوثية في الرد بالميدان

الإثنين 15 فبراير-شباط 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ متابعات

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وصم المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية العميد الركن تركي المالكي، أفعال الميليشيات الحوثية بأنها تنمّ عن «عدم فهم سياسي أو قانوني» لتبعات الهجمات الإرهابية التي تتبناها الميليشيات ضد الأعيان المدنية، وآخرها الهجوم على مطار أبها الدولي جنوب السعودية.

وعدّ المالكي في مقابلة نقلتها «العربية» أمس، قرار الميليشيات مسلوباً من إيران، وأن الحوثيين جزء من لعبة سياسية إيرانية، وأن أفعالهم تدلّ على أنهم يخوضون حرباً بالوكالة عن النظام في طهران.

وشدد المالكي على أن الهجمات لم تسفر عن خسائر في المدنيين، مشيداً بكفاءة القوات المسلحة السعودية، وأوضح أن الهجمات لو سجلت خسائر في المدنيين «فسنضرب بيد من حديد، والميليشيات تعي ذلك جيداً»، وأن التعامل معهم في الميدان.

وكشف المالكي عن مقتل 700 مقاتل في صفوف الانقلابيين في الهجمات التي شنّوها على مأرب، مؤكداً أن التحالف يساند الجيش اليمني بالعمليات الجوية وبالمدفعية.

وأوضح المتحدث أن السعودية من أكثر دول العالم التي تتعرض لهجمات صاروخية، لافتاً إلى تعامل التحالف حتى الآن مع أكثر من 345 صاروخاً باليستياً وأكثر من 515 طائرة من دون طيار، فضلاً عن رصد وتدمير 62 زورقاً سريعاً مفخخاً، و204 ألغام بحرية، وذكّر بأنها دعم إيراني للحوثيين لإطالة أمد الحرب وليست صناعة حوثية كما تدّعي الميليشيات.

وأكد المالكي أن «قادة الميليشيات الإرهابية ما زالوا في قوائم الإرهاب الأميركية وأيضاً في قائمة مجلس الأمن لمعرقلي الحل السياسي في اليمن