مصرع قيادات من الطراز الأول للمليشيات الحوثية من بينهم نجل نائب وزير خارجية في معارك صرواح وزير الإعلام معمر الإرياني يطلق تصريحات طال انتظارها النجم الكروي صلاح يتعهد بالقتال لتصحيح مسار ليفربول التحالف العربي يعلن تغير مسارات المعركة في مأرب ويتوعد المليشيات الحوثية في الرد بالميدان تفاصيل أقوى المعارك والأعنف في تاريخ مأرب والجيش الوطني يعلن عن انتصارات جديدة في صرواح مقاتلات التحالف تمطر تعزيزات «الحوثيين» غرب «مـأرب»بـ ضربات جوية فائقة الدقة أول سفير للإمارات في إسرائيل يؤدي اليمين الدستورية إعلان سعودي جديد يتجاهل قرار واشنطن برفع الحوثيين من قوائم الإرهاب أمريكا تهدِّد بحظر هبوط طائرات إسرائيل على أراضيها.. مالجديد؟ مقابر جماعية للحوثيين في أطراف مأرب.. مستجدات المعارك في جبهات جنوب وشمال غرب وغرب المحافظة
تصاعدت، اليوم ، المعارك بين الجيش الوطني والمليشيات الحوثية في محافظة مأرب مسرح القتال الأعنف بين الطرفين .
وقالت مصادر عسكرية" إن "الجيش الوطني نفذ بإسناد من مجاميع قبلية موالية له، ودعم جوي من التحالف العربي، هجمات على مواقع للمليشيات الحوثية في ميمنة جبال كوفل المطلة على المعسكر الاستراتيجي الذي يحمل الاسم نفسه والتابع للواء 312 مدرع في مديرية صرواح غربي مأرب".
وأضاف، أن قوات الجيش الوطني تمكنت إثر معارك لا تزال مستمرة من السيطرة على مواقع عدة في محيط معسكر كوفل الاستراتيجي على بعد نحو 10 كم عن مركز مديرية صرواح الذي يفصله 30 كم عن مدينة مأرب مقر قيادة الجيش الوطني.
وأشار إلى استمرار المواجهات في جبهات هيلان والمخدرة والكسارة والتي امتدت إلى مديريتي رغوان ومدغل شمال غربي مأرب، في حين دار قتال عنيف في محيط جبال قريضة في جبهة الأوشال بمديرية رحبة جنوب مأرب، إثر هجمات مكثفة لمقاتلي المليشيات الحوثية لم تحقق أي تقدم.
وأكد مصدر ميداني أن "المعارك أوقعت نحو 20 قتيلا من الجيش الوطني غالبيتهم من القبليين الموالين له و31 جريحا، في حين سقط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيات الإنقلابية خلال المعارك والغارات الجوية للتحالف العربي".
في السياق، نفذت مدفعية الجيش الوطني عمليات قصف استهدفت مواقع المليشيات في مناطق متفرقة من جبهة صرواح غربي مأرب، ألحقت خسائر في الأرواح وأدت إلى إعطاب آليات عسكرية للمليشيات.