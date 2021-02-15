تفاصيل أقوى المعارك والأعنف في تاريخ مأرب والجيش الوطني يعلن عن انتصارات جديدة في صرواح

الإثنين 15 فبراير-شباط 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ غرفة الأخبار

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تصاعدت، اليوم ، المعارك بين الجيش الوطني والمليشيات الحوثية في محافظة مأرب مسرح القتال الأعنف بين الطرفين .

وقالت مصادر عسكرية" إن "الجيش الوطني نفذ بإسناد من مجاميع قبلية موالية له، ودعم جوي من التحالف العربي، هجمات على مواقع للمليشيات الحوثية في ميمنة جبال كوفل المطلة على المعسكر الاستراتيجي الذي يحمل الاسم نفسه والتابع للواء 312 مدرع في مديرية صرواح غربي مأرب".

وأضاف، أن قوات الجيش الوطني تمكنت إثر معارك لا تزال مستمرة من السيطرة على مواقع عدة في محيط معسكر كوفل الاستراتيجي على بعد نحو 10 كم عن مركز مديرية صرواح الذي يفصله 30 كم عن مدينة مأرب مقر قيادة الجيش الوطني.

وأشار إلى استمرار المواجهات في جبهات هيلان والمخدرة والكسارة والتي امتدت إلى مديريتي رغوان ومدغل شمال غربي مأرب، في حين دار قتال عنيف في محيط جبال قريضة في جبهة الأوشال بمديرية رحبة جنوب مأرب، إثر هجمات مكثفة لمقاتلي المليشيات الحوثية لم تحقق أي تقدم.

وأكد مصدر ميداني أن "المعارك أوقعت نحو 20 قتيلا من الجيش الوطني غالبيتهم من القبليين الموالين له و31 جريحا، في حين سقط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيات الإنقلابية خلال المعارك والغارات الجوية للتحالف العربي".

في السياق، نفذت مدفعية الجيش الوطني عمليات قصف استهدفت مواقع المليشيات في مناطق متفرقة من جبهة صرواح غربي مأرب، ألحقت خسائر في الأرواح وأدت إلى إعطاب آليات عسكرية للمليشيات.