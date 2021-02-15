مقاتلات التحالف تمطر تعزيزات «الحوثيين» غرب «مـأرب»بـ ضربات جوية فائقة الدقة

الإثنين 15 فبراير-شباط 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 477

دكت غارات لطيران تحالف دعم الشرعية، مساء اليوم الأحد، تعزيزات معادية كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهات القتال غرب محافظة مارب.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة، عن مصدر عسكري قولة أن الغارات أسفرت عن تدمير عربات وأطقم كانت تحمل تعزيزات إلى المليشيا الانقلابية في جبهات صرواح والمخدرة، مؤكداً أن الغارات أسفرت عن تدمير كل الأسلحة والمعدات التي كانت على متن تلك العربات وسقوط كل من كانوا على متنها من العناصر الحوثية بين قتيل وجريح.

وكانت مدفعية الجيش الوطني قد استهدفت عصر اليوم تجمعات للمليشيا الحوثية في مواقع متفرقة بصرواح، وكبّدت المليشيا خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

وتأتي هذه الضربات المركّزة لطيران التحالف والقصف المدفعي لقوات الجيش، على وقع معارك عنيفة يخوضها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ضد المليشيا الحوثية في مختلف جبهات القتال بمديرية صرواح، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الانقلابيين.