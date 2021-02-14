مقاتلات التحالف تمطر تعزيزات «الحوثيين» غرب «مـأرب»بـ ضربات جوية فائقة الدقة أول سفير للإمارات في إسرائيل يؤدي اليمين الدستورية إعلان سعودي جديد يتجاهل قرار واشنطن برفع الحوثيين من قوائم الإرهاب أمريكا تهدِّد بحظر هبوط طائرات إسرائيل على أراضيها.. مالجديد؟ مقابر جماعية للحوثيين في أطراف مأرب.. مستجدات المعارك في جبهات جنوب وشمال غرب وغرب المحافظة السعودية ترفض الاعتراف بقرار واشنطن وتصنيفاتها وتؤكد الحوثيون منظمة إرهابية وكيل محافظة مأرب..يتفقد أعمال توسعة وتحسين شارع صنعاء الحيوي عيد الحب في السعودية ماذا صنع بالشابات والشباب؟ ميركل تصاب بالذهول والدهشة بعد معلومة كشفها أردوغان لها حول إنجاز تجاوزت به تركيا كل دول أوروبا الطب يكشف عن أحدث علاج لمرضى السمنة وكيف التخلص منها
أدى محمد محمود آل خاجة اليمين الدستورية، اليوم الأحد، كأول سفير للإمارات في إسرائيل بعد قرار اتفاقية السلام التي وقعت عليها الإمارات في منتصف أيلول /سبتمبر الماضي.
وأفاد مكتب دبي الإعلامي بأن محمد محمود آل خاجة أدى اليمين كأول سفير للدولة في إسرائيل أمام محمد بن راشد آل مكتوم،
نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي وبحضور منصور بن زايد.
ووقعت الإمارات والبحرين اتفاقيتين مع إسرائيل في 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، لتطبيع العلاقات. وأقيم حفل التوقيع في البيت الأبيض، حيث تم التوصل إلى الاتفاقين بوساطة نشطة من الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.