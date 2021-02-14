أول سفير للإمارات في إسرائيل يؤدي اليمين الدستورية

الأحد 14 فبراير-شباط 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أدى محمد محمود آل خاجة اليمين الدستورية، اليوم الأحد، كأول سفير للإمارات في إسرائيل بعد قرار اتفاقية السلام التي وقعت عليها الإمارات في منتصف أيلول /سبتمبر الماضي.

وأفاد مكتب دبي الإعلامي بأن محمد محمود آل خاجة أدى اليمين كأول سفير للدولة في إسرائيل أمام محمد بن راشد آل مكتوم،

نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي وبحضور منصور بن زايد.

​ووقعت الإمارات والبحرين اتفاقيتين مع إسرائيل في 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، لتطبيع العلاقات. وأقيم حفل التوقيع في البيت الأبيض، حيث تم التوصل إلى الاتفاقين بوساطة نشطة من الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.