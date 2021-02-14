إعلان سعودي جديد يتجاهل قرار واشنطن برفع الحوثيين من قوائم الإرهاب

الأحد 14 فبراير-شباط 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أكدت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، أنها ما تزال تعتبر مليشيا الحوثي اليمنية جماعة إرهابية، وذلك رغم إلغاء إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قرار إدارة دونالد ترامب وضع الحوثيين على قوائم الإرهاب.

وقال مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، في حوار مع تلفزيون "الشرق-بلومبيرغ"، إن القرار الأمريكي جاء تجنباً لتفاقم الوضع الإنساني المتردي في اليمن، مشيراً إلى طرح بدائل، لتسهيل وصول المساعدات.

وأكد المعلمي أن بلاده ما تزال تتعامل مع المليشيا اليمنية المدعومة من إيران، بوصفها تنظيماً إرهابياً، وأنها تتصدّى لها عسكرياً.

وأوضح أن الجانب السعودي أبلغ مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن هجوم الحوثيين الأخير على مطار أبها جنوب غربي المملكة؛ "حتى تكون الصورة واضحة".

وقال الدبلوماسي السعودي: إنه "في حال ترتَّب على هذا الاعتداء أيُّ إجراءات أخرى، فستتخذها المملكة لحماية حدودها"، مضيفاً: "المجلس سيعقد في الأسبوع المقبل اجتماعاً خاصاً بشأن الملف اليمني".

وشدد المعلمي على أن الرياض تطلب مزيداً من التفاعل بغية اتخاذ "الإجراءات الحاسمة والفورية لصد العدوان المتكرر".

وتابع: "هناك حراك دولي متزايد ومتسارع، فالجميع يسعى للتوصل إلى حل سياسي، وهناك توجه لحسم الملف بمختلف الطرق والأساليب، وتقديم مسؤولي الجماعة للمحاسبة".

وشنت مليشيات الحوثي الإرهابية سلسلة هجمات بطائرات مسيَّرة، على أهداف سعودية، الأسبوع الماضي، أسفر أحدها عن إصابة مطار أبها؛ ما أدى إلى اندلاع حريق في طائرة مدنية.

وقررت الولايات المتحدة إلغاء قرار تصنيف الحوثيين تنظيماً إرهابياً اعتباراً من الثلاثاء القادم، مع إبقاء العقوبات المفروضة على بعض كبار قيادات الجماعة.