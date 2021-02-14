أمريكا تهدِّد بحظر هبوط طائرات إسرائيل على أراضيها.. مالجديد؟

الأحد 14 فبراير-شباط 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قالت "القناة الثانية عشرة" الإسرائيلية صباح الأحد 14 فبراير/شباط 2021، إن الإدارة الأمريكية هددت إسرائيل بمنع طائراتها من الهبوط في مطارات أمريكية، إن لم تتراجع إسرائيل عن قرارها بمنع شركات طيران أجنبية من أن تحط فيها.

وأفادت القناة الإسرائيلية بأن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد بعثت برسالة حادة وغاضبة إلى الحكومة الإسرائيلية، تتساءل فيها: "لماذا تريدون إثارة مشكلة حقيقية مع واشنطن؟"، حيث قام المسؤولون في وزارة المواصلات الإسرائيلية، بقيادة ميري ريغيف، بعقد اجتماع طارئ لمناقشة الأزمة.

وأوضحت القناة أن مسؤولين أمريكيين يرون أن إسرائيل تخرق اتفاق "السماوات المفتوحة" بين البلدين، بحصرها عمليات الإجلاء على الشركات الإسرائيلية فقط، حيث تنص الاتفاقية على السماح بتسيير طائرات "العال" فقط خلال فترات الطوارئ، ولكن الجانب الأمريكي يرى أنها ليست حالة طوارئ كما في وقت الحرب.

كانت وزارة النقل الأمريكية قد شكت الأسبوع الماضي رسمياً لنظيرتها الإسرائيلية من أن خطوط "العال" الإسرائيلية وحدها مسموح لها بالسفر إلى إسرائيل رغم إغلاق المطارات والحدود، الأمر الذي أكدته بالفعل مصادر بالحكومة الإسرائيلية.

وأصدرت الحكومة الإسرائيلية قراراً بحظر شركات أجنبية، بما في ذلك الأمريكية، المساهمة في إجلاء إسرائيليين عالقين حول دول العالم، بعد فرض تل أبيب الإغلاق الثالث.

كما فازت خطوط "العال" الجوية الإسرائيلية قد فازت في مناقصة طرحتها سلطة الطيران المدني بتل أبيب لتنفيذ رحلات طارئة بالإضافة إلى رحلات لدبي.

في الوقت نفسه لم يكن مسموحاً لشركتي الطيران الأمريكيتين دلتا ويونايتد، ولا لأي خطوط طيران أخرى سوى "العال"، بإجراء رحلات بين أمريكا وإسرائيل، وهو ما أثار ردة فعل لدى واشنطن.

وشكت إدارة النقل الأمريكية لوزارتي النقل والخارجية من أن هذا الوضع يخرق اتفاقية الطيران بين الجهتين، التي كانت تهدف لضمان معاملات متكافئة لخطوط الطيران الأمريكية والإسرائيلية على السواء.